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8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
لقمة هنية - الحلقة الكاملة 27 يوليو 2019
مصر
Al Nahar TV
السبت 27 يوليو 2019 05:46 مساءً
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