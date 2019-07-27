أخبار عاجلة

8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مقتل وإصابة 5 جنود يمنيين بكمينين في محافظة حجة

Google+ Print

القاهرة، سبوتنيك. وقالت جماعة "أنصار الله" عبر مركزها الإعلامي في صفحتها الرسمية "تويتر"، إن وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كميناً للجيش في تبة سيان، غرب مديرية حرض شمال غربي حجة، أسفر عن مقتل وإصابة 5 جنود.

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وذكرت أن قتلى وجرحى آخرين من الجيش سقطوا في كمين بعبوة ناسفة استهدف آلية محملة بالجنود، غرب مديرية حيران شمال غربي حجة.

وشن طيران التحالف العربي الداعم للجيش اليمني 4 غارات على مديريتي حرض وحيران (بمحافظة حجة). وذلك بحسب المركز الإعلامي للجماعة.

وتقود تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد