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74% نسبة إنجاز مشروع تطوير مطار "عرعر" السعودي

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الرياض - مباشر: وصلت نسبة إنجاز تطوير مطار "عرعر" بالمملكة العربية إلى 74 في المئة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أنها تجولت بالمشروع الجديد ورصدت العديد من المباني والمرافق المتوقع تشغيلها بشكل تجريبي خلال 40 يوماً، مشيرة إلى نسبة بلغت إنجاز المشروع 74 في المئة، بقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال.

يُعد مشروع مطار عرعر الجديد بمنطقة الحدود الشمالية من المشاريع الحيوية التي تخدم أكثر من 300 ألف مسافر، فيما يتوقع أن تكون الطاقة الاستيعابية بعد التطوير مليون مسافر سنوياً، وذلك من خلال إنشاء مباني ومرافق حيوية ترفع كفاءة التشغيل وترفع نسبة الرحلات المتوقعة داخلياً وخارجيا.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، أن هذا المشروع يُعد من أهم المشروعات الحيوية التي تحتاجها منطقة الحدود الشمالية.

ويتضمن المشروع، إنشاء مبنى صالة السفر الرئيسة ومبنى للصالة الملكية ومبنى لإدارة المطار ومبنى للإنقاذ من الحرائق والاصطدام، بالإضافة إلى مباني الخدمات "محطات الكهرباء والمحولات والاتصالات" ومباني البوابات ومحطة معالجة الصرف الصحي ومواقف للطائرات والأعمال الخارجية، إلى جانب الصالات الدولية والمحلية.

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