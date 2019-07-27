أخبار عاجلة

8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين في محافظة المثنى جنوبي العراق

Google+ Print
العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين في محافظة المثنى جنوبي العراق العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين في محافظة المثنى جنوبي العراق

وقال محافظ المثنى، أحمد منفي، في بيان إنه تم العثورعلى مقبرة جماعية، وتشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية السمارة بالمحافظة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف المسؤول العراقي أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة، فيما قامت المحلية بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة.

وأعلن العراق في شباط/فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

في غضون ذلك، أكدت الكويت أن عدد مفقوديها منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا، فيما أشار  العراق إلى أن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من النقل الجماعي - سابتكو بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة

إعلان إلحاقي من النقل الجماعي - سابتكو بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة

أدوية منع الحمل للدواجن تثير جدلا في مصر.. والحكومة تعلق

أدوية منع الحمل للدواجن تثير جدلا في مصر.. والحكومة تعلق

الحكومة المغربية تنفي تحرير سعر صرف الدرهم

الحكومة المغربية تنفي تحرير سعر صرف الدرهم

اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية

اليوم - الحكومة التونسية تعلن الحداد 7 أيام وإلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية