العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أسرى كويتيين في محافظة المثنى جنوبي العراق

وقال محافظ المثنى، أحمد منفي، في بيان إنه تم العثورعلى مقبرة جماعية، وتشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية السمارة بالمحافظة، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف المسؤول العراقي أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك المقبرة، فيما قامت الحكومة المحلية بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة.

وأعلن العراق في شباط/فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

في غضون ذلك، أكدت الكويت أن عدد مفقوديها منذ عام 1990 بلغ 320 مفقودا، فيما أشار العراق إلى أن أكثر من 5 آلاف عراقي لا يزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.