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دبي ستحتضن واحدة من أكبر قاعات مناقصات الماس بالعالم

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دبي ـ مباشر: تشهد بورصة دبي للماس حالياً عمليات تجديد ولكن دون أن يؤثر ذلك على سير عملياتها اليومية، حيث تواصل استضافة المناقصات بانتظام في هذا الوقت من السنة. 

وبمجرد الانتهاء من أعمال التجديد، ستحتضن البورصة واحدة من أكبر قاعات مناقصات الماس في العالم، وفقا لبيان تلقى مباشر نسخته.

وستتسع لما يصل إلى 40 طاولة وستكون مؤمنة بالكامل بكاميرات مراقبة وأنظمة إضاءة خاصة للمشترين لفحص ومعاينة قطع الماس والأحجار الكريمة.

 وسيتم الكشف عن قاعة المناقصات الجديدة قبيل انطلاق فعاليات "مؤتمر دبي للماس"، الحدث المرتقب الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة يوم 26 سبتمبر القادم في برج الماس.  

يذكر أن تجارة الماس لم تكن موجودة في دبي عملياً قبل العام 1997. وبحلول عام 2003، ارتفع حجم تداولات الماس الخام والمصقول في الإمارة إلى 13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار)، بينما وصل في العام 2018 إلى 91.75 مليار درهم (25 مليار دولار).

وخلال العام 2018، استضافت بورصة دبي للماس 27 مناقصة تم خلالها تداول قطع ماس بقيمة إجمالية بلغت 1.205 مليار درهم (328 مليون دولار)، ما يمثل زيادة هائلة مقارنة مع 13 مناقصةً بقيمة 104.7 مليون درهم (28.5 مليون دولار) خلال العام 2017. 

وتعد بورصة دبي للماس البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المعتمدة من الاتحاد العالمي لبورصات الماس. 

وتوفر البورصة لأعضائها والمشاركين في السوق بنية تحتية متطورة ومنتجات وخدمات متميزة وبيئة تشريعية ملائمة بما يوفر لهم بيئة تداول موثوقة وآمنة ويدعم نموهم ونجاحهم.

 

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