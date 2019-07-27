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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس

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قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن السيطرة على معسكر النقلية جنوبي طرابلس

وأفادت تغريدة للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"على فيسبوك، استعادة السيطرة على معسكر النقلية "قواتنا البطلة تعزز مواقعها في محاور الدفاع على العاصمة طرابلس، وتنجح في التعامل مع مجموعة من عصابات مجرم الحرب المتمرد حفتر في محيط معسكر النقلية، ودمّرت 5 آليات مسلحة بينها مدرعة إماراتية".

وكانت القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر أعلنت سيطرتها على معسكر النقلية التابع لحكومة الوفاق الوطني جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تواصل الاشتباكات في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت، أعلن فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قرب السيطرة على العاصمة طرابلس بشكل كامل، إذ  قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة"، إن القوات الليبية باتت على مقربة بمسافة 10 كليو مترات من ميدان الشهداء بقلب العاصمة طرابلس.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن القوات التي تقدمت في منطقة "النقلية"، اقتربت من قلب العاصمة، خاصة أن السيطرة عليها تعتبر البدء في الطريق المفتوح والأهم لقلب العاصمة وصولا إلى ساحة الشهداء.

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