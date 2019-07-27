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عشرات الآلاف من الإيرانيين يصلون الأراضي السعودية... والسلطات تستقبلهم بالورود (صور)

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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، قال المشرف على عمليات الحج بشركات المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إنه منذ انطلاق الرحلات الجوية للحج وحتى الآن، تم تسيير 245 رحلة جوية من مطارات البلاد نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الإيرانيين وكوادر الخدمة إلى الأراضي المقدسة.

وأضاف حشمت الله قرباني: "حتى الساعات الأخيرة من يوم الجمعة (26 تموز/ يوليو 2019) وهو اليوم التاسع عشر لإيفاد الحجاج إلى بيت الله الحرام، تم تسيير 181 رحلة طيران من مطارات إيران باستثناء مطار الإمام الخميني، تم خلالها نقل 44 ألفا و499 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة".

وتابع: أن 17 مطارا نشطت في مجال الرحلات الجوية لنقل الحجاج، ولحد الآن، أنهت 12 مطارا منها عمليات نقل الحجاج إلى الديار المقدسة، وهي مطارات: يزد وزنجان، وأهواز، وساري، وكركان، وبيرجند، وزاهدان، وكرمانشاه، وبندر عباس، وبوشهر، ورشت، وكرمان، في حين أن المطارات الخمس المتبقية تواصل نقل الحجاج، وهي مطارات: مشهد، وأصفهان، وشيراز، وتبريز، وهمدان. كما أن رحلات نقل الحجاج ستبدأ خلال الأسبوع الجاري من مطار أرومية.

وتابع: حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس (الجمعة) تم تسيير 64 رحلة جوية من مطار الإمام الخميني تم خلالها نقل 15 ألفا و804 من الحجاج وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة. وبذلك يكون عدد الرحلات التي تم تسييرها حتى نهاية يوم 26 تموز/يوليو 2019، 245 رحلة جوية نقلت 60 ألفا و303 من الحجاج الإيرانيين وكوادر الخدمة إلى الديار المقدسة، مبينا أن 156 رحلة جوية توجهت إلى مطار المدينة المنورة، و87 رحلة جولة إلى مطار جدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" استقبلت سلطات الحج مجموعة من الحجاج الإيرانيين بالورود والحلويات عند دخولهم المدينة المنورة.

SputnikNews

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