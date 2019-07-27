الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوزراء السعودي" بإلغاء نظام البيع بالتقسيط

الرياض - مباشر: نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء السعودي إلغاء نظام البيع بالتقسيط.

وتضمن البند الأول من قرار مجلس الوزراء، المنشور في جريدة أم القري، بنهاية الأسبوع الماضي، إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13).

ونص القرار، على استثناء مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.

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