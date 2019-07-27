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عُمان تبحث مع إيران سبل الحفاظ على حرية الملاحة بالمنطقة

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مباشر: بحثت سلطة عُمان مع دولة إيران حلول سبل الحفاظ على حرية الملاحة بالمنطقة وخاصة في مضيق "هرمز".

وأجرى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لعُمان في طهران، يوسف بن علوي بن عبد الله، اليوم السبت، محادثات مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لوكالة أنباء عُمان.

وأوضح علوى، إلى أنه تم خلال المحادثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والملفات ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا.

كما تناول الاجتماع، العمل على ايجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وفي 25 يوليو / تموز الجاري، قررت المملكة المتحدة توفير حماية عسكرية لسفنها التجارية في مياه الخليج، على إثر تصاعد وتيرة التوترات بالمنطقة.

وفي 24 يوليو الجاري، كشف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط، عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي، ومضيق هرمز، وخليج عمان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق "هرمز".

ويشار إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيَّار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط أخريين في خليج عُمان.

مباشر (اقتصاد)

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