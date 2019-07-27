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8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
كلمة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في تأبين الباجي قايد السبسي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 27 يوليو 2019 03:28 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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