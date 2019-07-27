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الكشف عن عرضين مغريين من أمريكا وبريطانيا إلى إيران عبر عمان

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الكشف عن عرضين مغريين من أمريكا وبريطانيا إلى إيران عبر عمان الكشف عن عرضين مغريين من أمريكا وبريطانيا إلى إيران عبر عمان

وأفاد حساب "نادي المراسلين الشباب" على "تويتر"، بأن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق "بعدها بساعات".

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء "صفقة القرن".

​يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقبل نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران في وقت سابق، اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر": "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.

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