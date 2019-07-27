توقعات بتعيين استشاري مشروع جسر الملك حمد البحريني السعودي..سبتمبر

المنامة - مباشر: ذكرت وزير المواصلات والاتصالات أنه من المتوقع الانتهاء من التقييم وتعيين الشركة الاستشارية لمشروع جسر الملك حمد في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفادت وزارة المواصلات، اليوم السبت، أن وزير المواصلات والاتصالات البحريني، كمال بن أحمد، اجتمع مع وزير النقل السعودي، نبيل بن محمد العامودي، في مقر وزارة النقل السعودية في العاصمة الرياض، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن الاجتماع تناول عطاءات تعيين الاستشاري الرئيسي لمشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض من قبل الفريق الفني المعني بالتقييم ومناقشة العطاءات، والتي من المؤمل الانتهاء من التقييم وتعيين الشركة الاستشارية في سبتمبر من هذا العام وذلك للبدء في تحديد المواصفات وتطوير الرسومات الهندسية المطلوبة.

وتابعت: "بالإضافة إلى تأهيل المطورين وإعداد وثائق المناقصة لتعيين المطور الرئيسي للمشروع والذي يتكون من جسرين، جسر للمركبات وجسر للسكك الحديدية، وسيتم ربط الجسر بمحطة الملك حمد الدولية بمنطقة الرملي".

واتفق الجانبان على أن يكون الاجتماع القادم نهاية شهر أغسطس/آب المقبل لاختيار الشركة.

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