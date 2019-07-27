السعودية تحذر رعاياها في هونج كونج من 3 مناطق
الرياض - مباشر: أعلنت القنصلية السعودية في هونج كونج تحذير للمواطنين من 3 مناطق في الإقليم الآسيوي.
وقالت القنصلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنها تحذر المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج من التواجد في 3 مناطق هي ادميرالتي، سنترال، وتشونج وان، غداً الأحد 28 يوليو/تموز الجاري.
وأوضحت القنصلية، أن التحذير يأتي في ظل إعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في تلك المناطق.
وكانت القنصلية، قد ألمحت لرعاياها السعوديين في وقت سابق، إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى مدينة "يونج لونج"، نظرا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة بعد ظهر اليوم 27 يوليو.
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