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السعودية تشهد عمليات مالية بـ"المحافظ الإلكترونية" بأكثر من 1.5مليار ريال

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الرياض - مباشر: سجلت قيمة العمليات المالية عبر "المحافظ الإلكترونية" في المملكة العربية أكثر من 1.5 مليار ريال.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن إجمالي عدد العمليات عبر "المحافظ الإلكترونية" في السعودية بلغ أكثر من 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف ريال تقريبا.

وأضاف المستخدمون ما يقارب 2.5 مليون بطاقة إلى "المحافظ الإلكترونية".

وشهد السوق السعودي توسعاً كبيراً في توفير أجهزة نقاط البيع التي تعمل بخاصية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث بلغ عددها أكثر من 360 ألف جهاز.

وتعرف "المحفظة الرقمية"، بأنها سجل يُنشأ في جهاز إلكتروني من خلال برمجيات أو تطبيقات محددة، بحيث يكون لهذه المحفظة الرقمية قابلية حفظ قيمة واستخدامها لغرض الدفع مثل شراء السلع أو الخدمات عبر نقاط البيع أو المتاجر الإلكترونية.

وتختلف أنواع "المحافظ الإلكترونية" بحسب التقنية المستخدمة، فقد تكون المحفظة تطبيقاً إلكترونياً لحفظ البطاقات البنكية، مثل تطبيق "madaPay" وتطبيق"Apple Pay" وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للدفع بواسطة المحفظة هو ذاته الحد الأعلى المسموح به للبطاقة البنكية.

ويأتي تعزيز خدمات "المحافظ الإلكترونية" في المملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لمبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي، ولمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في مجال دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية.

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