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عُمان تستضيف معرض النفط الثقيل العالمي..سبتمبر المقبل

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عُمان تستضيف معرض النفط الثقيل العالمي..سبتمبر المقبل عُمان تستضيف معرض النفط الثقيل العالمي..سبتمبر المقبل

مباشر: تستضيف السلطنة النسخة العاشرة من مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي 2019 في الثاني من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ويعد المؤتمر منصة سنوية تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين من سلسلة قيمة قطاع النفط الثقيل لتبادل المعارف والرؤى ووجهات النظر حول أحدث التقنيات والحلول الخاصة بالإنتاج والتحديث المستدام للنفط الثقيل والموارد الخام، وفقاً لوكالة أنباء عُمان.

وتمثل هذه الفعالية الأبرز عالميا في قطاع النفط الثقيل، حيث تركز على أعمال الشق العلوي والشق الأوسط والشق السفلي.

وستركز جلسات المؤتمر التقني على آخر التطورات في الإغراق الكيميائي، وتحديث تقنيات الإنتاج، ودور البحث والتطوير في تحقيق أقصى استفادة من النفط الثقيل، وتحليل وتكامل البيانات وأساليب الدمج في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، إضافة إلى إنتاج النفط الثقيل.

وتتضمن الفعالية مؤتمرا استراتيجيا يستمر يومين ومؤتمر تقنية لمدة ثلاثة أيام إلى جانب معرض مصاحب، كما تتضمن الفعالية حلقات نقاشية وفرصا للتفاعل والتواصل مع أبرز قادة قطاعي النفط والغاز وموفري الخدمات التقنية من جميع انحاء العالم.

ويشارك في المؤتمر عدد من شركات النفط الوطنية والدولية وموفري الخدمات التقنية وأكثر من 80 من خبراء النفط الثقيل من أنحاء العالم.

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