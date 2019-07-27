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رئيس تونس المؤقت: السبسي ساهم في إرساء الديمقراطية ورحل بعد نضال سنوات

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رئيس تونس المؤقت: السبسي ساهم في إرساء الديمقراطية ورحل بعد نضال سنوات رئيس تونس المؤقت: السبسي ساهم في إرساء الديمقراطية ورحل بعد نضال سنوات

وذكر الناصر أن ''الباجي رحل بعد نضال وطني استمر لسنوات منذ الاستقلال وخلال بناء الدولة الوطنية"، مضيفا أن الفقيد ساهم بشكل كبير في إرساء مبادئ الديمقراطية ونجح في تأمين الانتقال الديمقراطي ما بعد ثورة 14 من يناير/كانون الثاني 2011.

وأشاد الرئيس المؤقت بالدور الكبير الذي لعبه السبسي في خلق التوازن السياسي في البلاد بعد انتخابات 2011، معتبرا أنه أحدث تعديلات كبيرة في المشهد السياسي.

وقال الناصر ''كنا رفاق درب وناضلنا معا في ملحمة بناء الدولة الوطنية وعملنا معا في حكومة ما بعد الثورة وأسسنا معا نداء تونس… والأقدار تقول لي هذا رفيقك قد ترجل فأتمم مشوارك في خدمة الوطن والشعب".

جدير بالذكر أن موكب التأبين حضره عدد من القادة و الرؤساء وكبار المسؤولين في العالم العربي والعالم، أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وغسان سلامة ممثلا عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

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