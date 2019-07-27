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أمير المنطقة الشرقية بالسعودية يعيد تشكيل لجنة إصلاح ذات البين

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أمير المنطقة الشرقية بالسعودية يعيد تشكيل لجنة إصلاح ذات البين أمير المنطقة الشرقية بالسعودية يعيد تشكيل لجنة إصلاح ذات البين

الرياض - مباشر: أصدر أمير المنطقة الشرقية، رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، قراراً يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة واللجان التنفيذية بالمحافظات.

وقال الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم السبت، أن القرار يهدف لرفع كفاءة العمل في اللجنة، ولاستمرار ما تحقق من منجزات، وفقا لوكالة أنباء "واس".

وجاء في القرار، أن يكون الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائباً للرئيس، والشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش أميناً عاماً للجنة، والشيخ علي بن محمد بن مرعي القرني مساعداً للأمين العام.

كما تضمن القرار، عضوية كلٍ من: مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومدير شرطة المنطقة الشرقية، ومدير سجون المنطقة الشرقية، والعميد الدكتور خالد بن عبدالرحيم الفرائضي، وسعيد بن رداد الزهراني، وخالد بن محمد البواردي، وطارق بن عبدالهادي القحطاني، والدكتور عبداللطيف بن صالح الصالح، وعصام بن عبدالقادر المهيدب، وعبدالله بن عبداللطيف الجبر، وعبدالله بن عبدللطيف الفوزان، وأمجد بن عبدالعزيز الحقيل، والدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي، والدكتورة أماني بنت خلف الغامدي، والدكتورة الجوهرة بنت إبراهيم بوبشيت.

كما وافق الأمير السعودي، على استحداث أقسام إدارية في اللجنة وهي إدارة المتابعة والمعلومات والتحاليل، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية.

وجاء في القرار، تعيين ليلى بنت سعيد الغامدي رئيسة للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البين بمدينة الدمام وشعبة إصلاح ذات البين للمسؤولية الاجتماعية والأسرية، وتعيين عبدالرحمن بن فهد المقبل مشرفاً على شعبة إصلاح ذات البين للمنازعات الكبيرة بمدينة الدمام.

وتضمن القرار، تعيين محافظي المنطقة الشرقية الاثني عشر رؤساء للجان التنفيذية لإصلاح ذات البين بالمحافظات.

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