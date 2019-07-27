ماذا دار بين ظريف وابن علوي في أول لقاء بعد أزمة مضيق هرمز

وقالت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، إن "ابن علوي وظريف، بحثا في العاصمة الإيرانية طهران العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الخليج والعمل على إيجاد حلول مناسبة تسهم في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة وسلامة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

ووصل يوسف بن علوي إلى طهران، صباح اليوم السبت، لبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الراهنة، بحسب بيان وزارة الخارجية العمانية.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على "تويتر": "سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة"، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.