محدث.. انطلاق موكب الجنازة الوطنية للسبسي من قصر قرطاج

مباشر: انطلقت مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي من القصر الرئاسي بقرطاج.

وقالت المكلفة بالتنسيق مع وسائل الإعلام برئاسة الجمهورية بأن موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تنطلق، اليوم السبت، من قصر قرطاج على الساعة 11 صباحا في اتجاه مقبرة الجلاز.

وأوضحت عايدة القليبي، أن الموكب سيتخذ مسارا محددا عبر عدد من الطرقات التي سيتم إغلاقها، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وبينت، أن الموكب سيمر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.

ويذكر، أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس 25 يوليو/تموز 2019، تم نقله صباح أمس الجمعة، الساعة العاشرة و50 دقيقة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية، اتخاذ احتياطات استثنائية وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة التجمعات التلقائية للمواطنين في مختلف المسالك، وذلك بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.

وذكرت سفارة ألمانيا الاتحادية في تونس، نقلا عن وزارة خارجية بلادها، أن الرئيس الاتحادي السابق، يؤاخيم غاوك، سيحضر مراسم تأبين رئيس الجمهورية الراحل، الباجي

ويتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة التونسية، اليوم، للمشاركة في جنازة السبسي، كما أعلن قصر الإليزيه، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

ويشار، إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أعلن الخميس الماضي، الحداد العام، عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الجمعة 26 يوليو/تموز الجاري.

ترشيحات