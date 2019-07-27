أخبار عاجلة

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر -
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت" -
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن -
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية -
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا -
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

موقع عبري يكشف "السبب الحقيقي" لزيارة وفد حماس لإيران

Google+ Print

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "ديبكا"، صباح اليوم، السبت، أن السبب الحقيقي وراء زيارة وفد حركة حماس، بقيادة صالح العاروري، هو طلب الحركة تزويدهم بمنصات إطلاق الصواريخ من طراز BM-21 Grad، والتي يصل مداها إلى 450 كيلومترا.

© REUTERS / AZIZ TAHER

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن طلب حماس تزويدهم بهذه الصواريخ، متوسطة المدى، وهي الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمتهم لأهداف في المملكة العربية .

وزعم الموقع العبري أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد طلب من كل المسؤولين الإيرانيين الذين التقاهم، بما فيهم المرشد الإيراني الأعلى، آيه الله علي خامنئي، تزويد الحركة في قطاع غزة بمنصات الصواريخ  BM-21 Grad.

وادعى الموقع الإلكتروني الإسرائيلي أن وفد الحركة الفلسطينية أخبر المسؤولين الإيرانيين أنهم ينوون إطلاق صواريخ على قلب العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، بل إغراقها، فضلا عن وضع أهداف استراتيجية أخرى ضمن بنك أهدافهم. 

ويشار إلى أن حركة حماس أطلقت، غير مرة، صواريخ على مدينة تل أبيب والقدس، دون وقوع قتلى أو جرحى.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد