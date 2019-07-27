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أنكر ثم اعترف.. تفاصيل جديدة بشأن قائد الانقلاب الأخير في السودان

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كشف مصدر في المجلس الانتقالي السوداني، أن ما تسرب من فيديوهات لحديث قائد الانقلاب الأخير في السودان، رئيس هيئة الأركان، هاشم عبد المطلب كان أثناء مواجهته بحقائق ووثائق دامغة عن محاولة الانقلاب وأن التحقيق معه لم يبدأ بعد، حسبما نقل موقع المشهد السوداني.

وتابع المصدر قائلا إنه "عشية تظاهرات ما عرف بأربعينية فض الاعتصام تم استدعاء هاشم عبد المطلب للاستفسار عن تحركات في بعض الأسلحة غير المبررة والموجهة من قيادة الأركان، وطمأن عبد المطلب رئيس المجلس ونفى بشدة ذلك وتحدث عن أن التحركات روتينية، وأكد المصدر أن استدعاءه ربما أجل تحرك قوات الأمن".

وأوضح المصدر أن ما ظهر من اعترافات من عبد المطلب في الفيديو الذي نشر على نطاق واسع هي بعد مواجهته بالوثائق، مؤكدا أنه أنكر بادئ الأمر صلته بأي تحرك.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مسربا يظهر قائد الانقلاب الأخير في السودان، رئيس هيئة الأركان، هاشم عبد المطلب، وهو يدلي باعترافات أثناء التحقيق معه.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد عين الفريق أول هاشم عبد المطلب رئيسا لأركان الجيش السوداني في أبريل/نيسان الماضي.

واصلت السلطات العسكرية التابعة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الخميس، حملة الاعتقالات ضد القيادات التابعة للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، على خلفية المحاولة الانقلابية التي أعلن تفاصيلها يوم الأربعاء.

وطالت الاعتقالات بحسب "سودان تربيون" القيادي بحركة الإصلاح الآن، أسامة توفيق، والوزير السابق ومسؤول السدود، أسامة عبد الله، والصحفي الصادق الرزيقي، قبل أن يتم إطلاق سراحه، كما تم اعتقال مدير التصنيع الحربي، محمد الحسن عبد الله، قبل أن يطلق سراحه هو الآخر.

SputnikNews

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