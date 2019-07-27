أخبار عاجلة

ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر -
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت" -
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن -
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية -
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا -
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا -
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب -
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك -
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد

Google+ Print
المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد

الرياض - مباشر: ذكرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في أنها سمحت باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، طامس الحمادي، إن عدد الشهادات المطابقة للسيارات الكهربائية التي منحتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لأفراد، منذ بدء السماح باستيرادها وصلت لـ16 شهادة حتى الوقت الراهن، وفقاً لموقع "الاقتصادية".

وأوضح الحمادي، أن الهيئة تسعى لتوفير متطلبات تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات.

وتابع، أن منصة التسجيل الإلكترونية جاهزة لإصدار شهادات مطابقة طراز مركبة كهربائية في الوقت الراهن.

ترشيحات

وكالة: السعودية تحظر دخول القادمين من الكونجو الديمقراطية بسبب "الإيبولا" السعودية تستقبل نحو 860 ألف حاج منذ بداية الموسم الجاري العمل السعودية تصدر قراراً بتوطين مهن بقطاع الإيواء السياحي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها