المواصفات والمقاييس السعودية تسمح باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد

الرياض - مباشر: ذكرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في السعودية أنها سمحت باستيراد 16 سيارة كهربائية لأفراد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، طامس الحمادي، إن عدد الشهادات المطابقة للسيارات الكهربائية التي منحتها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لأفراد، منذ بدء السماح باستيرادها وصلت لـ16 شهادة حتى الوقت الراهن، وفقاً لموقع "الاقتصادية".

وأوضح الحمادي، أن الهيئة تسعى لتوفير متطلبات تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات.

وتابع، أن منصة التسجيل الإلكترونية جاهزة لإصدار شهادات مطابقة طراز مركبة كهربائية في الوقت الراهن.

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