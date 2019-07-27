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السبسي يترك وصيته الأخيرة للتونسيين قبل أيام من وفاته

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السبسي يترك وصيته الأخيرة للتونسيين قبل أيام من وفاته السبسي يترك وصيته الأخيرة للتونسيين قبل أيام من وفاته

وقال حافظ السبسي، إن "والده أوصى التونسيين قبل وفاته بأن يكونوا موحدين، وبأن البلاد أمانة في أعناقهم، مشددا على دعوة التونسيين لرص الصفوف من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، الذي كان للرئيس الراحل دور في إرسائه، وتجنيب تونس سيناريوهات الفوضى والانقلابات".

وعبر نجل الرئيس التونسي الراحل عن عدم قلقه على مصير الانتخابات في البلاد، خصوصا بعد دعوة الرئيس الناخبين قبل وفاته بإمضاء الأمر الرئاسي بهذا الخصوص الذي انطلقت بموجبه الأحزاب في تقديم ملفاتها استعدادا لخوض سباق الانتخابات التشريعية.

وكان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قد قال في وقت سابق، إن وصيته لشباب تونس تركها في كتاب ألفه منذ سنة 2009.

وقال الباجي قايد السبسي حينها "ستجدون في الكتاب وصيتي للشباب.. تعرفوا على وطنكم، فتونس تختلف عن كثير من الدول، وشعبها راق يختلف عن كثير من الشعوب، لا تحيدوا عن النهج الذي اتبعه من سبقنا من مؤسسي الدولة، نريد لبلدنا أن يكون علمه مرفوعا بين الأمم".

وتوفي الرئيس السبسي يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز 92 سنة، ومن المقرر، أن يوارى جثمانه الثرى اليوم السبت من القصر الرئاسي في قرطاج.

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