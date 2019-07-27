أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: أفصحت غالبية شركات التكنولوجيا الأمريكية عن أدائها المالي خلال الربع الثاني لتمثل محور الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

كما كان لقرار البنك المركزي الأوروبي واختيار رئيس وزراء بريطانيا نصيباً كبيراً في اهتمامات المستثمرين.

بيمكو: الولايات المتحدة ستفوز في الحرب الباردة للعملات

ترى شركة بيمكو للاستثمارات العالمية أن الولايات المتحدة من المرجح أن تخرج فائزة في الحرب الباردة للعملات.

ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة قبل اجتماع السياسة النقدية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاحتياطي الفيدرالي بخفض قوي لمعدلات الفائدة قبل أيام من اجتماع السياسة النقدية.

مورجان ستانلي يرى احتمالية 20% لحدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي

قال محللو بنك "مورجان ستانلي" إن خفض معدل الفائدة قد يأتي بعد فوات الأوان لإنقاذ اقتصاد على وشك الوقوع تحت براثن الركود.

ترامب يعلن التوصل لاتفاق بشأن الموازنة وسقف الديون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق حزبي بشأن الموازنة الفيدرالية العامة وسقف الديون.

بوريس جونسون يفوز بزعامة حزب المحافظين ليصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

تمكن بوريس جونسون من الفوز بمنصب زعيم حزب المحافظين في المملكة المتحدة ليصبح رئيس وزراء بريطانيا خلفاً لـ"تريزا ماي".

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتعهد بتنفيذ البريكست في موعده

أكد رئيس وزراء بريطانيا الجديد "بوريس جونسون" أنه سيتم تنفيذ البريكست في موعده المحدد، مع التعهد بتوحيد البلاد، في أول تعليقات بعد الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم.

محدث.. صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للمرة الرابعة

قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، لتكون المراجعة الرابعة بالخفض في نحو 9 أشهر.

انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2013

انخفض النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، وسط انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

إنتاج النفط الأمريكي يتهاوى 700 ألف برميل في أسبوع

تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 700 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، ليكون الهبوط الثاني على التوالي.

"بوينج" تتحول للخسائر في الربع الثاني مع هبوط 35% بالإيرادات

تحولت شركة بيونج إلى الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، مع انخفاض الإيرادات بنحو 35 بالمائة على خلفية التكاليف الناجمة عن حادثي الطائرتين المنكبوتين في إندونيسيا وإثيوبيا واللتان تسببا في مقتل 346 شخصاً.

منوشين: وفد تجاري أمريكي سيزور الصين الأسبوع المقبل

أبدى وزير الخزانة الأمريكية تفاؤله بشأن مستقبل المباحثات التجارية مع الصين في الأسبوع المقبل، ولكنه أكد أنه لايزال هناك الكثير من القضايا التي بحاجة إلى النقاش.

أرباح وإيرادات فيسبوك تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

صعدت إيرادات شركة "فيسبوك" بنحو 28 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي لكن الأرباح هبطت بمقدار النصف تقريباً إلا أن نتائج الأعمال جاءت أفضل من التوقعات.

"تسلا" تسجل خسائر بأكثر من التوقعات بالربع الثاني

سجلت شركة "تسلا" خسائر أكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.

"جي.بي.مورجان" يحذر من موجة بيعية كبيرة بسوق الأسهم الأمريكية

حذرت محللة في بنك "جي.بي.مورجان" من أن ينهي سوق الأسهم الأمريكية المرتفع منذ بداية العام وحتى الآن، تلك الارتفاعات في الربع الجاري.

تركيا تخفض معدل الفائدة 4.25% دفعة واحدة

خفض البنك المركزي في تركيا معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بشكل حاد، في تحول لمساره بعد إقالة المحافظ السابق.

دويتشه بنك": توقعوا موجة خفض لمعدلات الفائدة حول العالم

توقع بنك "دويتشه بنك" أن هناك خفضاً قادماً في معدلات الفائدة في كافة أنحاء العالم، مع التحول نحو النهج الحذر من المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.

نيسان تعتزم تسريح 12 ألف موظف بعد تراجع حاد للأرباح

أعلنت شركة نيسان أنها تعتزم خفض 12.5 ألف وظيفة عالمية لديها بحلول 2022.

المركزي الأوروبي يلمح لخفض معدل الفائدة وإقرار تدابير تحفيزية

قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة، لكنه ألمح لإمكانية خفضها قريباً مع إقرار تدابير تيسيرية جديدة، في ظل عدم رضاه عن وضع التضخم.

أبرز 10 تصريحات لـ"دراجي" عقب اجتماع السياسة النقدية

أعطى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي تعليقات محددة ومثيرة للاهتمام بشأن الوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو وقرارات السياسية النقدية في مؤتمر استمر نحو الساعة.

أرباح أمازون تصعد بأقل من التقديرات.. والإيرادات ترتفع 20%

ارتفعت أرباح شركة "أمازون" خلال الربع الثاني من العام الجاري لكنها دون التقديرات، بينما صعدت الإيرادات بأكثر من التوقعات.

إيرادات وأرباح الشركة المالكة لجوجل تتجاوز التوقعات بالربع الثاني

تمكنت شركة "ألفابت" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

اقتصاد كوريا الشمالية ينكمش بأكبر وتيرة في 21 عاماً

انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بأكبر وتيرة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي في 2018، تزامناً مع العقوبات الاقتصادية وتصنيع الأسلحة النووية.

البنك المركزي الأوروبي يخفض تقديرات النمو والتضخم لمنطقة اليورو

خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العام الجاري و2020، وذلك في المسح الفصلي عن الربع الثالث.

روسيا تخفض معدل الفائدة مع تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي

خفض البنك المركزي في روسيا معدل الفائدة في خطوة متوقعة على نطاق واسع، وسط تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

عدد مستخدمي "تويتر" يرتفع 14% ليتجاوز التوقعات بالربع الثاني

ارتفع عدد مستخدمي شركة "تويتر" في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 14 بالمائة، ليتجاوز توقعات المحللين.

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الثاني لكنه يتجاوز التوقعات

تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه نجح في تجاوز توقعات المحللين.