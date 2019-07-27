أخبار عاجلة

العثور على عظم يبلغ طوله مترين لفخذ ديناصور -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في سعر العملة

Google+ Print
تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في سعر العملة تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في سعر العملة

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الرئيس دونالد قرر عدم التدخل في سعر صرف العملة الأمريكية، بعد دعوة مسؤولين في مجلس الوزراء وكبار المستشارين الاقتصاديين يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة القضية.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر مؤخراً أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتلاعب في عملتها المحلية مثل الصين وأوروبا في سبيل تحقيق منافسة عادلة.

ونقلت "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن المناقشة الأساسية في الاجتماع كانت حول سبل إضعاف الدولار.

وذكر التقرير أنه من بين الأفكار التي تمت مناقشتها اقتراحات بتطبيق ضوابط رأس المال، أو أن يتحدث وزير الخزانة ستيفن منوشين والمستشار الاقتصادي لاري كودلو باستمرار عن الدولار في وسائل الإعلام.

وكان منوشين صرح في الأسبوع الجاري، أن الدولار القوي جيد لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل.

كما ذكر "كودلو" في التصريحات اليوم أن الولايات المتحدة لن تتدخل في سعر صرف العملة المحلية بعد أن اتفق مسؤولو البيت الأبيض على عدم التدخل.

وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرار بشأن سياسة العملة الأمريكية، لكنهم أقروا بأن ترامب يأمل أن يستمر الظهور الإعلامي للمسؤولين في مساعدة قضيته.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

ترامب يرفض طلب آبل لحصول ماك برو على إعفاءات جمركية

ترامب يرفض طلب آبل لحصول ماك برو على إعفاءات جمركية

ترامب: جوجل قد تكون مصدر قلق للأمن القومي

ترامب: جوجل قد تكون مصدر قلق للأمن القومي

تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في سعر العملة

تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في سعر العملة