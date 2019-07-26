بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت بيانات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1 بالمائة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من العام الجاري، في أضعف وتيرة نمو بعامين، لكنه تجاوز التوقعات.

وجاء تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي مع ضعف استثمار المخزونات الخاصة والصادرات والاستثمارات الثابتة الخارجية والمحلية، في مقابل زيادة في نفقات الاستهلاك الشخصي وإنفاق الحكومة الفيدرالية وإنفاق الحكومات المحلية والدولة.

مؤشرات وأرقام

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على مستويات قياسية مع مكاسب قطاع التكنولوجيا وبعد بيانات النمو الاقتصادي لتسجل مكاسب أسبوعية.

كما صعدت الأسهم الأوروبية في نهاية الجلسة مع تلميح البنك المركزي لخفض الفائدة لتسجل مكاسب أسبوعية.

وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ومعدل التضخم في العام الجاري و2020.

في حين تراجع مؤشر "نيكي" الياباني من أعلى مستوى في شهرين ونصف، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية.

وعلى صعيد آخر، انكمش اقتصاد كوريا الشمالية بأكبر وتيرة في 21 عاماً مع العقوبات الاقتصادية.

فيما خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة وفقاً للتوقعات مع تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي.

نتائج أعمال الشركات

ارتفعت إيرادات شركة" تويتر" بنحو 18 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتتمكن من تجاوز تقديرات المحللين.

كما ارتفع عدد المستخدمين يومياً بنحو 14 بالمائة بأكثر من التوقعات، ليقفز السهم بنحو 9 بالمائة عند الختام.

وحققت شركة إنتل أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما رفعت النظرة المستقبلية لعام 2019.

بينما صعدت أرباح شركة ماكدونالدز خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين تراجعت الإيرادات لكنها تفوقت على توقعات المحللين.

فيما ارتفعت إيرادات شركة "نستله" في النصف الأول من العام الجاري، لكنها سجلت انخفاض في الأرباح.

في حين انخفضت أرباح شركة "رينو" بنحو 50 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت تراجعاً في الإيرادات.

ارتفاع النفط والذهب

صعدت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، لتسجل مكاسب أسبوعية بعد بيانات منصات التنقيب.

وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن هبوط منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة للأسبوع الرابع بمقدار 3 منصات إلى 776 منصة، كما تراجع منصات الغاز الطبيعي.

كما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية بعد بيانات النمو الأمريكية لكنها سجلت أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع.