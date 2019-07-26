محدث.. سهم "تويتر" يقفز 9% بالختام بعد إعلان نتائج الأعمال

مباشر: ارتفع سهم "تويتر" نحو 9 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تفوقت نتائج الأعمال على توقعات المحللين.

وصعد عدد مستخدمي "تويتر" بنحو 14 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليتجاوز ما توقعه المحللون.

أما الإيرادات فقد ارتفعت بنحو 18 بالمائة عند 841.38 مليون دولار بأكثر من تقديرات المحللين، مع صعود عائدات الإعلانات إلى 727 مليون دولار بزيادة 21 بالمائة على أساس سنوي.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن تحقق إيرادات تتراوح بين 815 مليون دولار إلى 875 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وعند نهاية التعاملات، زاد سهم "تويتر" بنحو 8.9 بالمائة ليسجل مستوى 41.52 دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سهم الشركة الأمريكية بأكثر من 33 بالمائة.