أخبار عاجلة

ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر -
رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت" -
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن -
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية -
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا -
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا -
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب -
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك -
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. سهم ألفابت يقفز 10% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

Google+ Print
محدث.. سهم ألفابت يقفز 10% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات محدث.. سهم ألفابت يقفز 10% بعد تجاوز نتائج الأعمال للتوقعات

مباشر: قفز سهم ألفابت بنحو بأكثر من 10 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان الشركة المالكة لمحرك البحث جوجل نتائج أعمال تتفوق على توقعات المحللين.

ومن شأن هذه الزيادة في سهم شركة ألفابت أن تمثل أكبر وتيرة مكاسب يومية في نحو 4 سنوات.

وبحسب نتائج أعمال ألفابت الفصلية، فإن نصيب السهم من الأرباح صعد بنحو ثلاثة أمثال تقريباً إلى 14.21 دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل التوقعات البالغة 11.10 دولار.

واستفاد السهم من تعافي عوائد إعلانات جوجل والتي صعدت إلى 32.60 مليار دولار بالربع الثاني مقابل 28.08 مليار دولار في الربع المماثل من العام الماضي.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع سهم ألفابت بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 1250.41 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"

أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة

أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة