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السعودية..دعوة للراغبين بإنشاء دور سينما بالمدن الصغيرة للتواصل بهيئة الإعلام

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السعودية..دعوة للراغبين بإنشاء دور سينما بالمدن الصغيرة للتواصل بهيئة الإعلام السعودية..دعوة للراغبين بإنشاء دور سينما بالمدن الصغيرة للتواصل بهيئة الإعلام

الرياض - مباشر: دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مؤخرا، المستثمرين الراغبين في إنشاء أو تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة للتواصل معها، من أجل تسهيل إجراءاتهم ومساعدتهم في الحصول على رخص التشغيل.

وأفادت وكالة أنباء "واس"، اليوم الجمعة، أن الدعوة تأتي بعد أن حصلت دور السينما السعودية على المركز الثالث في مبيعات التذاكر على مستوى الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام الجاري 2019.

ويشار، إلى أن 7 دور أنشئت في 3 مدن رئيسية حتى الآن، وجاري افتتاح 27 دار سينما في 7 مدن بنهاية 2019، وذلك لتغطية الإقبال المتزايد على دور العرض السينمائية.

وخصصت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع البريد الإلكتروني: cinema@gcam.gov.sa للرد على استفسارات المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص تشغيل دور السينما في المدن الصغيرة والمتوسطة، وذلك دعمًا من الهيئة للشركات المشغلة لدور العرض السينمائية.

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مباشر (اقتصاد)

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