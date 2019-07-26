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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع لمستويات قياسية بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية عند نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات النمو الاقتصادي ومع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال، لتحقق "وول ستريت" مكاسب أسبوعية.

وكشفت بيانات رسمية اليوم عن تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من العام الجاري لكنه تجاوز التوقعات.

وقفز سهم "ألفابت" بأكثر من 10 بالمائة بعد أن تفوقت الإيرادات والأرباح على توقعات المحللين خلال الربع الثاني من 2019.

كما تجاوزت "تويتر" تقديرات المحللين من حيث عدد المستخدمين والإيرادات، ليرتفع السهم بنحو 9 بالمائة.

وعلى العكس تراجع سهم "أمازون" بأكثر من 1 بالمائة بعد أن ارتفعت الأرباح الفصلية بأقل من التقديرات.

وفي التطورات التجارية، ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" أنه لا يتوقع التوصل لصفقة كبيرة مع الصين.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة عند 27192.4 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.1 بالمائة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.7 بالمائة إلى 3025.8 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.6 بالمائة.

فيما زاد "ناسداك" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 8330.2 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، ويسجل مكاسب بنحو 2.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو  0.2 بالمائة إلى 98.015.

مباشر (اقتصاد)

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