أردوغان يدعو للمزيد من خفض الفائدة

مباشر: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مزيد من الخفض لمعدل الفائدة، حتى بعد أن خفضها البنك المركزي بشكل حاد بالأمس.

وقرر المركزي التركي أمس الخميس خفض معدل الفائدة بنحو 4.25 بالمائة لتصل إلى 19.75 بالمائة.

وأشاد أردوغان في حديثه إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، بقرار البنك المركزي بخفض قوي للفائدة لكنه دعا إلى المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة.

وتابع الرئيس التركي: "حتى هذا لا يكفي، يجب أن تستمر معدلات الفائدة في الهبوط بطريقة تدريجية إلى نهاية العام".

وأشار الرئيس التركي إلى أن الاستجابة الهادئة للأسواق لخفض معدل الفائدة أمس الخميس أثبتت صحة القرار.

وقال أردوغان: "خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس ماذا حدث؟، هل انهار كل شئ؟، هل انتهينا؟ لا، فقد رأت الأسواق أن هذا طبيعي، لأنه كان هذا هو المطلوب".