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تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في العملة

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تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في العملة تقرير: ترامب يصرف النظر عن التدخل في العملة

مباشر: كشف تقرير صحفي أن الرئيس دونالد قرر عدم التدخل في العملة الأمريكية، بعد دعوة مسؤولين في مجلس الوزراء وكبار المستشارين الاقتصاديين يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة القضية.

وكان الرئيس الأمريكي ذكر مؤخراً أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتلاعب في عملتها المحلية مثل الصين وأوروبا في سبيل تحقيق منافسة عادلة.

ونقلت "سي.إن.بي.سي" الأمريكية عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن المناقشة الأساسية في الاجتماع كانت حول سبل إضعاف الدولار.

وذكر التقرير أنه من بين الأفكار التي تمت مناقشتها اقتراحات بتطبيق ضوابط رأس المال، أو أن يتحدث وزير الخزانة ستيفن منوشين والمستشار الاقتصادي لاري كودلو باستمرار عن الدولار في وسائل الإعلام.

وكان منوشين صرح في الأسبوع الجاري، أن الدولار القوي جيد لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل.

كما ذكر "كودلو" في التصريحات اليوم أن الولايات المتحدة لن تتدخل في العملة المحلية بعد أن اتفق مسؤولو البيت الأبيض على عدم التدخل.

وأضافت المصادر أن الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرار بشأن سياسة العملة الأمريكية، لكنهم أقروا بأن ترامب يأمل أن يستمر الظهور الإعلامي للمسؤولين في مساعدة قضيته.

مباشر (اقتصاد)

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