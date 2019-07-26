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محدث.. أسعار النفط تصعد عند التسوية لتحقق مكاسب أسبوعية

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محدث.. أسعار النفط تصعد عند التسوية لتحقق مكاسب أسبوعية محدث.. أسعار النفط تصعد عند التسوية لتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب الأمريكية، ليحقق مكاسب أسبوعية.

وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي.

وأظهرت بيانات رسمية، تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني لكنه تجاوز تقديرات المحللين.

ويأتي ارتفاع النفط مع التوترات الجيوسياسية المتعلقة بإيران بالإضافة إلى تراجع كبير في مخزونات النفط  والإنتاج بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.3 بالمائة عند 56.20 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.08 بالمائة إلى 63.44 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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