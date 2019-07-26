ترامب: سنتخذ إجراءً مضاداً بشأن الضريبة الرقمية التي أقرتها فرنسا

مباشر: قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف ترد على فرنسا قريباً بإجراءات كبيرة بعد أن أعلنت باريس فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وفي الشهر الجاري، قررت فرنسا فرض ضريبة رقمية بنحو 3 بالمائة على الإيرادات الفرنسية لنحو 30 شركة رئيسية معظمها من الولايات المتحدة.

وذكر الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "فرضت فرنسا ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة، إذا كان هناك أي طرف يجب أن يفرض ضرائب عليهم، فيجب أن يكون بلدهم الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "سنعلن عن إجراء انتقامي كبير بشأن التصرف الخاطئ لماكرون قريبًا، لقد قلت دائمًا إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي ذكر الشهر الماضي أنه سيعقد جلسة يوم 19 أغسطس/آب المقبل، في تحقيقه حول الضريبة الجديدة المزمعة من فرنسا على شركات التكنولوجيا الكبرى بعد أن أمر ترامب بإجراء تحقيق بشأنها، مما قد يؤدي إلى فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أو قيود تجارية الأخرى على باريس.