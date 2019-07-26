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وكالة: السعودية تحظر دخول القادمين من الكونجو الديمقراطية بسبب "الإيبولا"

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وكالة: السعودية تحظر دخول القادمين من الكونجو الديمقراطية بسبب "الإيبولا" وكالة: السعودية تحظر دخول القادمين من الكونجو الديمقراطية بسبب "الإيبولا"

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن المملكة العربية حظرت دخول المسافرين القادمين من الكونجو الديمقراطية إلى أراضيها بسبب مخاوف من انتشار مرض الإيبولا خلال موسم الحج بالشهر القادم.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، القرار استنادا إلى قرار أصدرته منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه أن تفشي الإيبولا أصبح يشكل حالة طوارئ دولية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وشمل القرار، وقف منح تأشيرات الدخول للقادمين من الكونجو الديمقراطية حفاظا على سلامة الحجاج.

ويشار، إلى أن مرض الإيبولا تسبب في وفاة ما يتجاوز 1700 شخص منذ الإعلان عن ظهوره في الكونجو قبل عام.

والجدير بالذكر، أن السعودية أوقفت من قبل منح تأشيرات الحج للمسافرين من غينيا وسيراليون وليبيريا خلال تفش للإيبولا بين عامي 2014 و2016، والذي تسبب بموت أكثر من 11 ألف قتيل.

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