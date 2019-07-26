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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

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محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية

.مباشر: ارتفعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات النمو الاقتصادي ومع التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية، لكنها سجلت أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع.

وأظهرت بيانات رسمية نمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2017 لكنه تجاوز التوقعات حيث نما بنحو 2.1 بالمائة مقابل تقديرات بـ1.8 بالمائة.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل مع توقعات كبيرة بخفض معدل الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر بالأمس تثبيت معدل الفائدة، لكنه ألمح إلى احتمالية خفضها في اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل.

وأعلن البنك أنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، وهو ما يمثل تعديلاً في صياغة البيان الذي يشهد إضافة عبارة "أو مستويات أقل" للمرة الأولى.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.60 دولار عند 1419.30 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1419.45 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 98.048.

مباشر (اقتصاد)

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