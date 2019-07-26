أولى جلسات محاكمة عمر البشير بتهم فساد.. الأربعاء القادم

مباشر: ذكر تقرير حديث أن موعد أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، الأربعاء القادم.

وجهت النيابة العامة في السودان، تهماً للبشير تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله، وفقاً لموقع "العربية".

وبين رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، أن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ويشار، إلى أنه من المتوقع أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة بحجة أنه "لا يتناسب مع القضية".

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