أخبار عاجلة

العثور على عظم يبلغ طوله مترين لفخذ ديناصور -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أولى جلسات محاكمة عمر البشير بتهم فساد.. الأربعاء القادم

Google+ Print
أولى جلسات محاكمة عمر البشير بتهم فساد.. الأربعاء القادم أولى جلسات محاكمة عمر البشير بتهم فساد.. الأربعاء القادم

مباشر: ذكر تقرير حديث أن موعد أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، الأربعاء القادم.

وجهت النيابة العامة في السودان، تهماً للبشير تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله، وفقاً لموقع "العربية".

وبين رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، أن فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم، وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة.

ويشار، إلى أنه من المتوقع أن تعترض هيئة الدفاع عن البشير على أي موقع للمحاكمة بحجة أنه "لا يتناسب مع القضية".

ترشيحات 

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من السودان القوات المسلحة السودانية تعلن عن إحباط محاولة إنقلابية السودان يوقع اتفاقاً سياسياً

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن