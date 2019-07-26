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رئيس "سابك": الأداء التشغيلي لايزال قوياً..ولسنا مهتمين بالاستحواذ على "كلارينت"
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن
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الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:54 صباحاً
كاهنة بهلول وإمامة المرأة لصلاة الجماعة في مشروع مسجد فاطمة | بي بي سي إكسترا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:49 صباحاً
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك
-
الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
8 الصبح - مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو
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الأحد 28 يوليو 2019 10:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو يخطف الأنفاس.. طفل ينشغل بهاتفه ويسقط على سكة مترو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 26 يوليو 2019 08:20 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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