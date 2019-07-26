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منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة تتراجع للأسبوع الرابع

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منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة تتراجع للأسبوع الرابع منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة تتراجع للأسبوع الرابع

مباشر: شهد عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة تراجعاً للأسبوع الرابع على التوالي، كما هبطت منصات الغاز الطبيعي.

وأعلنت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز"، اليوم الجمعة، تراجع منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بمقدار 3 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتسجل 776 منصة.

كما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 5 منصات لتصل إلى 169منصة.

وبحلول الساعة 5:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.09 بالمائة عند 56.07 دولار للبرميل.

فيما استقر سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول عند 63.41 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنحو 2.3 بالمائة إلى 2.19دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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