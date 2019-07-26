أخبار عاجلة

8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا -
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب -
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك -
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم -
8 الصبح - مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو -
8 الصبح - ضبظ 1764 قضية تنقيب عن الأثار و 733 تعدى على الثورة السمكي -
"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز -
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة -
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

اليوم - اليوم يتابع أجواء حفل الموسيقار العالمي "ياني" في الساحل الشمالي برعاية قناة dmc

  • DMC
  • 85
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم

8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم

8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا

8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا

8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب

8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب

8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك

8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك