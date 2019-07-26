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المستشار الاقتصادي لترامب: لا أتوقع صفقة كبيرة مع الصين

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المستشار الاقتصادي لترامب: لا أتوقع صفقة كبيرة مع الصين المستشار الاقتصادي لترامب: لا أتوقع صفقة كبيرة مع الصين

مباشر: استبعد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد إبرام صفقة كبيرة مع الصين، لكنه في الوقت نفسه قلل من التوقعات بشأن عقبات قوية في المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بالأسبوع المقبل.

وقال لاري كودلو في تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة: "أنا لا أتوقع أيّ صفقة كبيرة".

ويعتقد كودلو أن المفاوضين الأمريكيين سيقومون بإعادة مرحلة التفاوض، معبراً عن أمله العودة للنقطة التي شهدت توقف المحادثات في مايو/آيار الماضي.

وأضاف المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ان الجانبين بحاجة لمعالجة القضايا الهيكلية الرئيسية مثل سرقة الملكية الفكرية والنقل الجبري للتكنولوجيا.

ومن المخطط أن يسافر وفد تجاري أمريكي إلى الصين يوم الإثنين المقبل من أجل التفاوض مع المسؤولين الصينيين.

ومن شأن جولة المفاوضات تلك أن تكون الأولى بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة دول العشرين بالشهر الماضي على إعادة المفاوضات المتعثرة منذ مايو/آيار الماضي.

وأوضح كودلو أن 90 بالمائة من الصفقة التجارية كان قد تم إنجازها قبل تعثر المفاوضات قبل شهرين.

وأشاد المستشار الاقتصادي بأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني والتي جاءت أفضل من المتوقع، واصفاً المستهلك الأمريكي بأنه بطل الاقتصاد العالمي.

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.1 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي مقابل زيادة 3.1 بالمائة في أول ثلاثة أشهر من العام، بحسب بيانات رسمية.

مباشر (اقتصاد)

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