توقعات قوية لخفض الفائدة الأمريكية 0.25% باجتماع يوليو

مباشر: يواصل المستثمرين التكهن بأن هناك خفض قادم في معدل الفائدة الأمريكي قدره 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، بعد بيانات النمو الاقتصادي وقرار المركزي الأوروبي.

وبحسب أداة الفيدرالي لرصد العقود الآجلة "سي.إم.إيه"، اليوم الجمعة، فإن هناك فرصة بنسبة 80.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) في اجتماع السياسة النقدية القادم.

وكانت توقعات خفض الفائدة لتصبح الفائدة في نطاق يتراوح بين 2.00 إلى 2.25 بالمائة وصلت إلى 81.2 بالمائة بالأمس.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من عام 2019 إلا أنه مع ذلك نجح في تجاوز توقعات المحللين.

واقترب مؤشر أسعار إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة - وهو الأداة المفضلة للفيدرالي لرصد التضخم وبالتالي تحديد معدل الفائدة - من مستهدف البنك بشأن التضخم مسجلاً 1.8 بالمائة.

وساهم في تراجع توقعات الأسواق قرار المركزي الأوروبي بالأمس بعدم اتخاذ إجراءات فعلية أعقبها تعليقات متضاربة لرئيس البنك "ماريو دراجي".

مؤشر "سي.إم.إيه" لرصد توقعات الأسواق

وبالنسبة لتوقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فتراجعت بشكل كبير إلى 19.4 بالمائة اليوم بعد أن كانت وصلت إلى أقل قليلاً من 50 بالمائة تقريباً في نهاية الأسبوع الماضي مع تعليقات رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك.

ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة في الولايات المتحدة يوم 31 يوليو/تموز الجاري لإعلان قرارهم بشأن معدل الفائدة.

في حين أن توقعات الأسواق بشأن اجتماع الفيدرالي المزمع عقده يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل، تشير إلى أن هناك فرصة بنحو 55.7 بالمائة لخفض قدره 50 نقطة أساس بمعدل الفائدة على افتراض عدم اتخاذ إجراء في اجتماع هذا الشهر.