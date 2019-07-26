أخبار عاجلة

8 الصبح - " التعليم العالى" تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم -
8 الصبح - اليوم .. فتح باب التقديم لجامعة الطفل بالأقصر من 9 إلى 15 سنة إلكترونيا -
8 الصبح - العاصمة الإدارية تتزين لإستضافة المؤتمر الوطني السابع للشباب -
8 الصبح - وزير الدفاع يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تعزيز التعاون المشترك -
8 الصبح - حملات بيطرية مفاجئة بأسواق ومنافذ بيع اللحوم -
8 الصبح - مصر تدين حادث تفجير مقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو -
8 الصبح - ضبظ 1764 قضية تنقيب عن الأثار و 733 تعدى على الثورة السمكي -
"الجماعي" تتلقى خطاباً من هيئة النقل السعودية بشأن عقد امتياز -
أرباح "وفرة" تهبط 82% بالربع الثاني لارتفاع التكلفة -
8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

توقعات قوية لخفض الفائدة الأمريكية 0.25% باجتماع يوليو

Google+ Print

مباشر: يواصل المستثمرين التكهن بأن هناك خفض قادم في معدل الفائدة الأمريكي قدره 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقبل، بعد بيانات النمو الاقتصادي وقرار المركزي الأوروبي.

وبحسب أداة الفيدرالي لرصد العقود الآجلة "سي.إم.إيه"، اليوم الجمعة، فإن هناك فرصة بنسبة 80.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) في اجتماع السياسة النقدية القادم.

وكانت توقعات خفض الفائدة لتصبح الفائدة في نطاق يتراوح بين 2.00 إلى 2.25 بالمائة وصلت إلى 81.2 بالمائة بالأمس.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من عام 2019 إلا أنه مع ذلك نجح في تجاوز توقعات المحللين.

واقترب مؤشر إنفاق المستهلكين الأساسي والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة - وهو الأداة المفضلة للفيدرالي لرصد التضخم وبالتالي تحديد معدل الفائدة - من مستهدف البنك بشأن التضخم مسجلاً 1.8 بالمائة.

وساهم في تراجع توقعات الأسواق قرار المركزي الأوروبي بالأمس بعدم اتخاذ إجراءات فعلية أعقبها تعليقات متضاربة لرئيس البنك "ماريو دراجي".

مؤشر "سي.إم.إيه" لرصد توقعات الأسواق

وبالنسبة لتوقعات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فتراجعت بشكل كبير إلى 19.4 بالمائة اليوم بعد أن كانت وصلت إلى أقل قليلاً من 50 بالمائة تقريباً في نهاية الأسبوع الماضي مع تعليقات رئيس بنك الاحتياطي في ولاية نيويورك.

ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسة في الولايات المتحدة يوم 31 يوليو/تموز الجاري لإعلان قرارهم بشأن معدل الفائدة.

في حين أن توقعات الأسواق بشأن اجتماع الفيدرالي المزمع عقده يوم 18 سبتمبر/أيلول المقبل، تشير إلى أن هناك فرصة بنحو 55.7 بالمائة لخفض قدره 50 نقطة أساس بمعدل الفائدة على افتراض عدم اتخاذ إجراء في اجتماع هذا الشهر.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019

أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

هل ستؤثر الموديلات الجديدة للسيارات على أسعار موديلات السنوات الماضية؟

هل ستؤثر الموديلات الجديدة للسيارات على أسعار موديلات السنوات الماضية؟

هل ستخفض أسعار السيارات الفترة المقبلة؟ أمين عام رابطة مصنعي السيارات يجيب

هل ستخفض أسعار السيارات الفترة المقبلة؟ أمين عام رابطة مصنعي السيارات يجيب