السعودية تستقبل نحو 860 ألف حاج منذ بداية الموسم الجاري

الرياض - مباشر: استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 860 ألف حاج منذ بداية موسم أداء المناسك.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الخميس، 859.2 ألف حاج، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 820.09 ألف حاج، فيما قدم عن طريق البر 28.78 ألف حاج، وعبر البحر 10.35 ألف حاج.

ونوهت المديرية، إلى أن أعداد القادمين خلال ذات الفترة بزيادة 82.406 ألف حاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 11 في المئة.

ترشيحات