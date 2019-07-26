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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة لتحقق مكاسب أسبوعية.

وقادت أسهم قطاع الاتصالات مكاسب البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بأكثر من 2 بالمائة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي أمس تثبيت معدل الفائدة، على الرغم أنه منح إشارات واضحة بشأن ميله إلى تيسير السياسة النقدية.

وفيما صرح رئيس المركزي ماريو دراجي بأن المخاطر على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط بسبب استمرار حالات عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.

في حين خفض البنك المركزي الأوروبي تقديرات النمو الاقتصاي والتضخم لمنطقة اليورو في العامين الجاري والمقبل.

وتواصل الشركات في أوروبا الكشف عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني من العام الجاري.

وعند نهاية التعاملات، صعد مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة عند 390.7 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة.

فيما ارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 7549.06 نقطة، ليصعد بنحو 0.5 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.5 بالمائة عند 12419.9 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 بالمائة.

كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6 بالمائة مُسجلاً 5610.05 نقطة، لتتجاوز مكاسبه الأسبوعية 1 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:07 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1119 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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