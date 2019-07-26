رئيس وزراء بريطانيا يعلن خطط بدء توظيف 20 ألف شرطي

مباشر: أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خطط لبدء توظيف 20 ألف ضابط شرطة جديد في الأسابيع القليلة المقبلة، على عكس عملية الخفض التي حدثت في الحكومات السابقة.

وقال جونسون الذي تولى المنصب خلفاً لتريزا ماي، في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة: وظيفتي كرئيس للوزراء هي أن نجعل شوارعنا أكثر أماناً.

وأضاف أن الناس تريد أن ترى المزيد من الضباط في شوارعهم لحماية الشعب والحد من الجريمة.

وأوضح البيان أن عملية توظيف الضباط الجدد ستبدأ في غضون أسابيع، مع تشديد جونسون على إتمام عملية التوظيف هذه خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة رفضت في شهر مارس/آذار الماضي مزاعم أن زيادة أعداد الشرطة من شأنها أن تساعد في الحد من الجريمة.

ويوجد حالياً 122 ألف ضابط في إنجلترا وويلز وهو أقل بالمقارنة مع 143 ألف ضابط في الخدمة عندما تولى حزب المحافظين السلطة في عام 2010.

ومن المتوقع أن يكلف الضباط الجدد البلاد 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.37 مليار دولار) سنوياً، بحسب تقديرات المعهد المستقل للدراسات المالية.