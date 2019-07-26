انخفاض أرباح "إيني" في الربع الثاني مع تراجع الإنتاج

مباشر: انخفضت أرباح شركة "إيني" في الربع الثاني من العام الجاري بعكس التوقعات، مع تراجع إنتاجها النفطي.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها سجلت تراجعاً في الأرباح خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي إلى 562 مليون يورو (626 مليون دولار)، مقابل مستوى 767 مليون يورو في الربع المقارن من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح الشركة الإيطالية ستزيد عند 950 مليون دولار.

وسجل إنتاج "إيني" من النفط المكافئ في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران مستوى 1.83 مليون برميل يومياً، منخفضاً بذلك بنحو 2 بالمائة.

وفي الوقت الحالي تتوقع "إيني" تسجيل زيادة في إنتاج النفط والغاز العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.5 بالمائة.

وارتفعت التدفقات النقدية من نمو التشغيل لشركة الطاقة بنحو 43 بالمائة عند 3.5 مليار يورو في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع سهم "إيني" بنحو 0.6 بالمائة.