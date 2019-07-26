ترامب: لن نمنح آبل إعفاءً من التعريفات على أجهزة ماك

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تمنح شركة آبل إعفاءً بشأن أجهزة "ماك برو" المصنوعة في الصين.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: " لن نعطي لآبل استثناءً من التعريفات الجمركية، ولا إعفاء لأجهزة ماك برو المصنوعة في الصين".

وطالب ترامب آبل بتصنيع أجهزة "ماك برو" في الولايات المتحدة وحينها لن تدفع أي تعريفات جمركية.

وكانت تقارير صجفية أشارت إلى أن "آبل" تعتزم نقل 15 بالمئة إلى 30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا لتجنب التعريفات الأمريكية.

وقررت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمائة مع تهديد بتطبيق رسوم على باقي السلع الصينية حال عدم التوصل لصفقة تجارية.

وبحلول الساعة 2:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنحو 0.5 بالمائة إلى 207.93 دولار.