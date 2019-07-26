العالول: قرار وقف التعامل بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل أصبح نافذا

رام الله - سبوتنيك. قال العالول لوكالة "سبوتنيك" "الوصول إلى خطوة وقف التعامل بالاتفاقيات مع إسرائيل هو بمثابة صرخة فلسطينية، فلا يمكن القبول بالوضع الراهن وإبقاء الوضع على ما هو عليه، فنحن لا نستطيع أن نحتمل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكد العالول في ذات السياق، أن الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل لا أحد يلتزم بها سوى الجانب الفلسطيني.

وأضاف العالول "الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل لا أحد يلتزم بها سوى الجانب الفلسطيني، ولأجل ذلك أعلن الرئيس محمود عباس، عدم الالتزام بها أو نوقف العمل بهذه الاتفاقيات ما دام الاحتلال غير معني بها"

وتابع العالول "سيبدأ تنفيذ وقف التعامل بالاتفاقيات مع إسرائيل عبر لجنة فلسطينية لتطبيق هذا الأمر على الأرض لتضع آليات لذلك".

هذا وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس قد صرح اليوم، بأن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

ويأتي هذا التصريح من الرئيس عباس، متوافقا مع قرار للمجلس المركزي الفلسطيني مؤخراً بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك وتلك التي تضمنتها اتفاقية أوسلو بين الطرفين، وعلى خلفية عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني ومنها ما قامت به إسرائيل قبل يومين بهدم مباني للفلسطينيين

في واد الحمص بالقدس، في المنطقة التي تصنف ضمن المنطقة "أ" وتقع تحت السيطرة الفلسطينية، عوضا عن أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة إلى إقامة الدولة الفلسطينية.