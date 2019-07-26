محمد بن راشد يخاطب الدول المتخلفة والأمم الضعيفة

وعبر هاشتاغ #علمتني_الحياة، غرد حاكم دبي: "#علمتني_الحياة.. أن الأمم الضعيفة هي من تملك أسباب القوة وترضى بالهزيمة... وأن الأمم الجاهلة هي من تملك العلماء وترضى أن يكونوا في المؤخرة... وأن الأمم المتخلفة هي من تملك أسباب التقدم وترضى أن تمشي كالسلحفاة في عالم يتحرك بسرعة الضوء".

​يشار إلى أنه سبق لنائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس وزرائها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن انتقد طرق "السياسيين العرب"، متهما إياهم بسوء الإدارة.

وفي تغريدة له في أغسطس/آب 2018، كتب آل مكتوم على "تويتر": "علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت.. ومفسدة للأخلاق.. ومهلكة للموارد.. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان.. والتاريخ هو الشاهد.. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".

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وتابع: "لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد.. انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا.. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر، ولا تملك مصيرها التنموي.. ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها".

واختتم حاكم دبي بالقول: "في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة! وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها.. وبناء المنجزات بدلا من هدمها".