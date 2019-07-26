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نصر الله: مزاعم حزب الله وحماس وقوف خلف الرفض الفلسطيني لقانون العمل اللبناني أمر "معيب وغير أخلاقي"

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نصر الله: مزاعم حزب الله وحماس وقوف خلف الرفض الفلسطيني لقانون العمل اللبناني أمر "معيب وغير أخلاقي" نصر الله: مزاعم حزب الله وحماس وقوف خلف الرفض الفلسطيني لقانون العمل اللبناني أمر "معيب وغير أخلاقي"

وجاءت كلمة نصر الله بمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لتأسيس جمعية مؤسسة "جهاد البناء" في لبنان.

وقال نصر الله في خطابه، الذي نقلته قناة "المنار" اللبنانية: "تحت عنوان تأمين فرص عمل للبنانيين، حصل اصطدام بواقع اسمه العمال الفلسطينيين، وللأسف في لبنان كل شيء يتم تسييسه ويتم التحريض على الآخر".

وتابع "البعض يحرض أن حزب الله وحماس يقفان خلف التظاهرات الفلسطينية بموضوع العمل، وهذا أمر معيب وغير اخلاقي وهذا تزوير للحقائق".

وأردف "موضوع عمل الفلسطينيين يجب أن يحل على أساس أخلاقي وإنساني وبشكل هادئ".

ومضى نصر الله قائلا "برأينا هناك فارق بين عمل الفلسطيني وغيره من الأجانب لأن بلده محتل ولا يستطيع العودة إلى بلده".

واستطرد "الميزة الأولى أن الفلسطيني لاجئ وأيضا الفلسطيني يرتبط بقضية وطنية وقومية مجمع عليها لبنانيا وعربيا، لا علاقة بين عمل الفلسطيني والتوطين".

وأشار أمين عام حزب الله إلى أن القضية بحاجة إلى معالجة هادئة، مضيفا نحن مع الحوار اللبناني الفلسطيني وحل هذا الملف بشكل علمي بعيدا عن المزايدات".

وتابع "هناك في لبنان من يصوّر أن حزب الله هو من يحكم ويسيطر على ومجلس النواب وغيرها من الإدارات، والحقيقة ان حزب الله ليس حاكما للبنان بل ما يجري خلاف رغبته".

يتبع...

SputnikNews

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